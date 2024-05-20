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БАНДАЖ (ПОВ'ЯЗКА) ФІКСУЮЧИЙ "ДЕЗО" 3011 сірий розмір 3, №1 - Запоріжжя (426596) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
831,00
Економія: -95,00 грн
736,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
846,00
Економія: -110,00 грн
736,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
831,00
Економія: -95,00 грн
736,00 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 25
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 26-А
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Пульс
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Відчинено Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
Всього: упаковка (3)
848,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Всього: упаковка (1)
825,41 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 31
Всього: упаковка (1)
884,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
825,41 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (3)
884,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
Всього: упаковка (2)
884,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Сокаль, вул. Шептицького, 51
Всього: упаковка (1)
825,41 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
825,41 грн