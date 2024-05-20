Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПластирпластирі бактерицидніFAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІЦіни в аптеках

FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм еластичний, №8 - Запоріжжя (503917) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (2)
70,26 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (2)
73,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (3)
31,40 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (1)
31,40 грн
В інших містах:
Аптека твоєї родини
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 10
Всього: упаковка (5)
31,40 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Всього: упаковка (2)
76,95 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (2)
66,91 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (2)
66,91 грн