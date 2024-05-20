FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм еластичний, №8 - Запоріжжя (503917) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Мед-сервіс
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Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Мед-сервіс
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
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Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж