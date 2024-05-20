FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 6 см х 10 см, №1 - Запоріжжя (497680) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 47
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Троїцька, 21
Фармація
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Свк фарм
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Фармація
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Всього: упаковка (17)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Фармація
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Свк фарм
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Фармація
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Всього: упаковка (44)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Лобановського, 2
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Фармація
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Фармація
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Фармація
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60