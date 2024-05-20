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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм еластичний, №8 - Запоріжжя (503934) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (5)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (5)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (2)
33,70 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (2)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (4)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
Всього: упаковка (5)
33,70 грн
В інших містах:
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 10
Всього: упаковка (4)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Синельникове, вул. Миру, 26
Всього: упаковка (3)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (5)
33,70 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
Всього: упаковка (1)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Покровське, вул. Центральна, 18-А
Всього: упаковка (7)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/2
Всього: упаковка (4)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
Всього: упаковка (2)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
Всього: упаковка (1)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (2)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
Всього: упаковка (5)
33,70 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 9
Всього: упаковка (1)
33,70 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нововоронцовка, вул. Воронцова, 5-Е
Всього: упаковка (4)
33,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Першотравенськ, вул. Ювілейна, 16/41
Всього: упаковка (5)
33,70 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Захисників України, 13
Всього: упаковка (7)
33,70 грн