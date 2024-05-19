FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №300 - Львів (414787) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: 25 мм х 72 мм (230)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: 25 мм х 72 мм (173)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: 25 мм х 72 мм (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: 25 мм х 72 мм (204)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: 25 мм х 72 мм (114)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: 25 мм х 72 мм (287)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: 25 мм х 72 мм (153)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: 25 мм х 72 мм (147)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Величковського, 40
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: 25 мм х 72 мм (256)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, вул. Стуса Василя, 9
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: 25 мм х 72 мм (279)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: 25 мм х 72 мм (270)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Володимир, вул. Ковельська, 51
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: 25 мм х 72 мм (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 32
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Сагайдачного Петра, 15
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: 25 мм х 72 мм (75)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, бульв. Лесі Українки, 1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Магеля Віталія, 11
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1), 25 мм х 72 мм (17)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Дубенська, 7