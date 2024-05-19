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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №20 - Львів (414772) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (3)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сихівська, 26
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 92
Всього: упаковка (4)
41,40 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (4)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Колесси, 55/75
Всього: упаковка (3)
41,40 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бурштин, вул. Калуська, 10
Всього: упаковка (15)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 14
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 15
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (10)
48,02
Економія: -7,11 грн
40,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 72
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, вул. Стефаника, 1-А/4
Всього: упаковка (3)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Магеля Віталія, 11
Всього: упаковка (4)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 2
Всього: упаковка (8)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вараш, м-н Перемоги, 10-Б
Всього: упаковка (3)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, вул. Грушевського, 187-Б
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ярмолинці, вул. Хмельницька, 14/1
Всього: упаковка (6)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 37/3
Всього: упаковка (2)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Соборності, 9
Всього: упаковка (5)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 203
Всього: упаковка (1)
41,40 грн