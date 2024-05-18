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БЕБІВІТА ЧАЙ ОСВІЖАЮЧИЙ 200 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (158134) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
169,52
Економія: -5,72 грн
163,80 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
Всього: упаковка (1)
164,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Всього: упаковка (1)
221,22
Економія: -20,88 грн
200,34 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
151,31
Економія: -9,55 грн
141,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
226,44
Економія: -26,10 грн
200,34 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (10)
224,52
Економія: -18,65 грн
205,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (2)
221,80
Економія: -26,78 грн
195,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
220,71
Економія: -14,84 грн
205,87 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (1)
216,00
Економія: -6,48 грн
209,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
Всього: упаковка (1)
216,00
Економія: -6,48 грн
209,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
Всього: упаковка (2)
216,00
Економія: -6,48 грн
209,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дунаївці, вул. Лендера Франца, 28
Всього: упаковка (1)
201,99
Економія: -33,84 грн
168,15 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 4
Всього: упаковка (1)
190,07 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вовчинець, вул. Симоненка Василя, 33-А
Всього: упаковка (1)
190,07 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Торчин, вул. Незалежності, 78
Всього: упаковка (2)
190,54 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Володимир, вул. Луцька, 2
Всього: упаковка (1)
190,07 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом