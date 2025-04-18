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Каша молочна суха швидкорозчинна рисова з бананом Мілупа (Porridge milk dry instant rice with a banana Milupa)
Каша молочна суха швидкорозчинна рисова з бананом Мілупа (Porridge milk dry instant rice with a banana Milupa)
Київ
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Доступно в 460 аптеках у Київ
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,35
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
103,18
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
103,18
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,93
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,78
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,26
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,12
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
112,12
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
102,85
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
98,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
94,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
93,64
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
94,20
грн
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