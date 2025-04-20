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Каша молочна суха швидкорозчинна мультизлакова з дитячим печивом Мілупа (Porridge milk dry instant multigrain with baby cookies Milupa)
Каша молочна суха швидкорозчинна мультизлакова з дитячим печивом Мілупа (Porridge milk dry instant multigrain with baby cookies Milupa)
Львів
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Доступно в 191 аптеках у Львів
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
110,93
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
102,85
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
118,70
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
112,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
110,93
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
98,86
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
103,18
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
102,85
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
98,86
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,34
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
98,86
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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