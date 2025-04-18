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Каша молочна суха швидкорозчинна мультизлакова з дитячим печивом Мілупа (Porridge milk dry instant multigrain with baby cookies Milupa)
Каша молочна суха швидкорозчинна мультизлакова з дитячим печивом Мілупа (Porridge milk dry instant multigrain with baby cookies Milupa)
Харків
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Доступно в 316 аптеках у Харків
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,31
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,66
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
98,29
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,34
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,43
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,94
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
103,18
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,47
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Перша аптека
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
101,08
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
101,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,84
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,63
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,94
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
103,23
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,85
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,44
грн
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