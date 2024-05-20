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BEBIVITA ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ пакетик 1.5 г, №20 - Запоріжжя (161805) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
96,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (2)
96,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1)
95,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (2)
92,30
Економія: -2,84 грн
89,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
106,12
Економія: -14,21 грн
91,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (1)
96,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
103,79
Економія: -5,81 грн
97,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (2)
96,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Товариська, 39
Всього: упаковка (1)
96,47 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
96,54
Економія: -8,10 грн
88,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 28-Б
Всього: упаковка (2)
96,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
96,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (1)
98,55 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Балабине, вул. Миру, 47-А
Всього: упаковка (1)
97,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
96,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (2)
104,01
Економія: -5,11 грн
98,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
97,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
97,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (2)
97,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
97,91 грн