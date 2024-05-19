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BEBIVITA ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ пакетик 1.5 г, №20 - Львів (161805) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
93,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Тершаківців, 1
Всього: упаковка (1)
93,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
96,21 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 114
Всього: упаковка (2)
93,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
93,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Стрийська, 103
Всього: упаковка (1)
93,70 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (1)
102,24 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
104,04
Економія: -1,77 грн
102,27 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
100,69
Економія: -0,85 грн
99,84 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: упаковка (1)
102,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (1)
93,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (1)
96,49 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
Всього: упаковка (1)
104,24
Економія: -0,43 грн
103,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (2)
96,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (1)
96,55 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, пл. Ринок, 36
Всього: упаковка (1)
102,48 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бережани, пл. Ринок, 8
Всього: упаковка (1)
102,10
Економія: -1,08 грн
101,02 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
Всього: упаковка (1)
100,92 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 21/1
Всього: упаковка (1)
100,95 грн