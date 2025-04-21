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Іван-чай ромашковий (Ivan-tea chamomile)
Іван-чай ромашковий (Ivan-tea chamomile)
Миколаїв
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Адмірал
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Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
109.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
49,40
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
111.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
55,10
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
405.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
73,80
Економія при броні:
-19,10 грн
54,70
грн
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Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
442.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
43,10
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
460.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
38,30
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 171-Б
597.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
43,10
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Клевань, вул. Центральна, 1
606.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
39,90
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Клевань, вул. Центральна, 1/5
607.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
43,10
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
645.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
38,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Успенська, 3-А
656.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
43,10
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
682.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
38,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Володимир, вул. Луцька, 2
708.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
43,10
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 17
710.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
43,10
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Люблинець, вул. Незалежності, 7
714.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
39,30
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ратне, вул. Центральна, 75
754.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
39,30
грн
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Ірфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
432.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
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