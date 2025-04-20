Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
78,90
Економія при броні: -10,08 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
78,26
Економія при броні: -3,41 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
69,37
Економія при броні: -3,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
79,32
Економія при броні: -21,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
73,13
Економія при броні: -4,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
71,14
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
79,93
Економія при броні: -5,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,52
Економія при броні: -3,64 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,30
Економія при броні: -12,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
77,48
Економія при броні: -10,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
69,22
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
71,10
Економія при броні: -6,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
77,29
Економія при броні: -10,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
3.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я