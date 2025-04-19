Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
79,99
Економія при броні: -5,10 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
69,28
Економія при броні: -2,47 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
77,79
Економія при броні: -13,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
71,30
Економія при броні: -7,04 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
69,28
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
69,73
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,42
Економія при броні: -3,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
78,95
Економія при броні: -13,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
85,04
Економія при броні: -3,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
75,49
Економія при броні: -3,46 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
71,35
Економія при броні: -4,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
69,19
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
76,89
Економія при броні: -4,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
76,40
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
75,69
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
78,86
Економія при броні: -22,23 грн