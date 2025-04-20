Львів (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
86,90
Економія при броні: -4,23 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
75,40
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,76
Економія при броні: -4,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
79,18
Економія при броні: -24,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
86,04
Економія при броні: -3,36 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
88,36
Економія при броні: -5,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
76,87
Економія при броні: -10,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
74,51
Економія при броні: -8,66 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
86,95
Економія при броні: -4,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
88,40
Економія при броні: -5,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
78,61
Економія при броні: -21,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 29-А
4.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
88,04
Економія при броні: -5,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
87,05
Економія при броні: -4,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
86,73
Економія при броні: -4,12 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
4.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
4.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
88,21
Економія при броні: -5,52 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
82,81
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
5.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я