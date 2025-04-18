Київ (адресу не вказано)
Доступно в 345 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
87,50
Економія при броні: -22,63 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
87,10
Економія при броні: -22,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
71,83
Економія при броні: -4,05 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
85,99
Економія при броні: -4,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
85,20
Економія при броні: -3,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
85,23
Економія при броні: -3,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
69,25
Економія при броні: -2,38 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
77,99
Економія при броні: -6,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
76,37
Економія при броні: -4,47 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
1.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
72,61
Економія при броні: -2,27 грн