Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
79,64
Економія при броні: -13,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
87,09
Економія при броні: -5,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
79,38
Економія при броні: -13,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
85,02
Економія при броні: -3,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
86,80
Економія при броні: -5,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
76,11
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,95
Економія при броні: -4,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
69,57
Економія при броні: -6,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
86,91
Економія при броні: -5,17 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,22
Економія при броні: -7,01 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
79,97
Економія при броні: -5,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 62 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
79,55
Економія при броні: -16,91 грн