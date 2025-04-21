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Бінт стерильний Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Бінт стерильний Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Миколаїв
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
110.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
116.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Полтава, пл. Павленківська, 3
351.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
368.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Васильків, вул. Соборна, 64/1
380.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
381.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
385.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
17,10
Економія при броні:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
387.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
388.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
388.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Київ, шосе Столичне, 103
393.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
17,10
Економія при броні:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Проліски, вул. Броварська, 2-А
393.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Гатне, вул. Київська, 2-В
396.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
17,10
Економія при броні:
-0,51 грн
16,59
грн
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Будь здоровий
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
397.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Київ, шосе Харківське, 168
398.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Інженерна, 1
399.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
399.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
17,10
Економія при броні:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Здолбунівська, 4
399.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
401.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
401.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
17,10
Економія при броні:
-0,51 грн
16,59
грн
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