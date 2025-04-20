Бінт стерильний Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
4.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні: -0,50 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
112.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні: -0,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
224.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні: -0,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
323.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні: -0,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
334.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні: -0,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 66
363.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні: -0,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
418.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні: -0,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
422.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні: -0,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
447.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,46
Економія при броні: -0,49 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
448.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні: -0,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
451.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні: -0,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
453.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні: -0,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова, 1-Г
454.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,46
Економія при броні: -0,49 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
457.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні: -0,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
457.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні: -0,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 1/102
457.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,46
Економія при броні: -0,49 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
458.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні: -0,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 20
458.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні: -0,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 3
458.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні: -0,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
459.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні: -0,50 грн