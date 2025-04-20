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Бінт стерильний Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Бінт стерильний Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Кривий Ріг
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
165.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
206.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
259.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
325.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
325.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
334.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
334.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
17,10
Економія при броні:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Васильків, вул. Соборна, 64/1
337.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
337.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103
340.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
17,10
Економія при броні:
-0,51 грн
16,59
грн
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Будь здоровий
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
341.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Київ, шосе Харківське, 168
341.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Київ, вул. Здолбунівська, 4
344.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Інженерна, 1
344.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Бровари, вул. Київська, 241
346.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Київ, пров. Фінський, 3
346.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Гатне, вул. Київська, 2-В
346.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
17,10
Економія при броні:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
347.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
17,10
Економія при броні:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
347.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
17,10
Економія при броні:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
348.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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