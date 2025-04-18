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Бінт стерильний Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Бінт стерильний Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Харків
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
380.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
380.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
390.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
392.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
400.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Будь здоровий
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
402.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
402.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
403.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
404.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
405.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
405.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
406.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
17,10
Економія при броні:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
408.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
17,10
Економія при броні:
-0,51 грн
16,59
грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
408.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
410.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
17,10
Економія при броні:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
410.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
17,10
Економія при броні:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
410.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,50
Економія при броні:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
410.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
17,10
Економія при броні:
-0,51 грн
16,59
грн
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