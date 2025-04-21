Бинт нестерильний тм Бавовник
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 7
100.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
114.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Київська, 66
126.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
132.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,83
Економія при броні: -0,37 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
138.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
165.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
167.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Магістральна, 40
178.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
179.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
179.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гореничі, вул. Столична, 1
181.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
183.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,02
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
184.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
185.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,80
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,46
Економія при броні: -0,25 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
186.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,78
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,46
Економія при броні: -0,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
186.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,97
Економія при броні: -0,51 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
186.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
186.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн