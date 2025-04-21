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Бинт нестерильний тм Бавовник
Бинт нестерильний тм Бавовник
Миколаїв
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
98.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
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БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
116.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
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БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
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БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
279.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
315.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
346.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,80
Економія при броні:
-0,34 грн
7,46
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Полтава, пл. Павленківська, 3
351.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Сквира, вул. Соборна, 7
355.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
366.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
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БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
368.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Васильків, вул. Соборна, 64/1
380.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
381.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
385.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,78
Економія при броні:
-0,23 грн
7,55
грн
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БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,46
Економія при броні:
-0,25 грн
8,21
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
387.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
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БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
388.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Бориспіль, вул. Головатого, 30
388.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
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БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
388.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Млиново, вул. Олександрівська, 56
389.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
392.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Київ, шосе Столичне, 103
393.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,60
Економія при броні:
-0,47 грн
15,13
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
393.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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