Бинт нестерильний тм Бавовник
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
2.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,95
Економія при броні: -0,24 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
4.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини Павла, 3
46.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,65
Економія при броні: -0,50 грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
64.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
112.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
140.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,90
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,65
Економія при броні: -0,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
323.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
325.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
334.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 66
363.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 7
405.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
418.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
422.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Габорака Олега, 32
434.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
437.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,87
Економія при броні: -0,41 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гореничі, вул. Столична, 1
446.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
447.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
447.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн