Бинт нестерильний тм Бавовник
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Київ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,80
Економія при броні: -0,23 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,80
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,46
Економія при броні: -0,25 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,60
Економія при броні: -0,47 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,80
Економія при броні: -0,23 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
4.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
5.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
6.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Інженерна, 1
6.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
6.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
7.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
7.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
7.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
7.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
7.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні: -0,45 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
7.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
7.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні: -0,24 грн
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
16,70
Економія при броні: -0,50 грн