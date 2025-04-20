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Бинт нестерильний тм Бавовник
Бинт нестерильний тм Бавовник
Кривий Ріг
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
165.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
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БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
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БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
196.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
206.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
245.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
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БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
248.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
318.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,80
Економія при броні:
-0,34 грн
7,46
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
325.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
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БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Бориспіль, вул. Головатого, 30
325.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
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БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
334.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
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БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
334.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
334.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,78
Економія при броні:
-0,23 грн
7,55
грн
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БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,46
Економія при броні:
-0,25 грн
8,21
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
334.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
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БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
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БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Васильків, вул. Соборна, 64/1
337.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
337.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
337.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 7
339.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103
340.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,60
Економія при броні:
-0,47 грн
15,13
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
340.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
341.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,80
Економія при броні:
-0,23 грн
7,57
грн
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БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,46
Економія при броні:
-0,25 грн
8,21
грн
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Будь здоровий
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
341.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронювати
БИНТ МАРЛЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см №1
МТК Максімед
8,16
Економія при броні:
-0,24 грн
7,92
грн
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БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максімед
15,05
Економія при броні:
-0,45 грн
14,60
грн
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