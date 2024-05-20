Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти нестерильніБИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник"Ціни в аптеках

БИНТ МАРЛЕВИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см, №1 - Львів (444504) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (15)
16,65
Економія: -0,50 грн
16,15 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (21)
16,65
Економія: -0,50 грн
16,15 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (29)
16,65
Економія: -0,50 грн
16,15 грн
В інших містах:
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (5)
16,70
Економія: -0,50 грн
16,20 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (22)
16,65
Економія: -0,50 грн
16,15 грн
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (28)
16,70
Економія: -0,50 грн
16,20 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (25)
16,65
Економія: -0,50 грн
16,15 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (24)
16,65
Економія: -0,50 грн
16,15 грн
Будь здоровий
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (26)
16,65
Економія: -0,50 грн
16,15 грн
Біла ромашка
Детальніше
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (14)
16,65
Економія: -0,50 грн
16,15 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (19)
16,65
Економія: -0,50 грн
16,15 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (18)
16,65
Економія: -0,50 грн
16,15 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (19)
16,65
Економія: -0,50 грн
16,15 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 66
Всього: упаковка (10)
16,65
Економія: -0,50 грн
16,15 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (6)
16,65
Економія: -0,50 грн
16,15 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
Всього: упаковка (48)
16,65
Економія: -0,50 грн
16,15 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (32)
16,65
Економія: -0,50 грн
16,15 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Ватутіна, 32
Всього: упаковка (19)
16,65
Економія: -0,50 грн
16,15 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (2)
16,65
Економія: -0,50 грн
16,15 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гореничі, вул. Столична, -
Всього: упаковка (29)
16,65
Економія: -0,50 грн
16,15 грн