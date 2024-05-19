Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" туба 15 г універсальний - Львів (61900) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
39,73 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
34,50 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
49,24
Економія: -8,69 грн
40,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (4)
48,26
Економія: -5,65 грн
42,61 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (2)
49,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (4)
45,21
Економія: -2,60 грн
42,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
37,99
Економія: -4,17 грн
33,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
34,88
Економія: -1,12 грн
33,76 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
51,52
Економія: -10,97 грн
40,55 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
37,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (4)
35,71
Економія: -1,95 грн
33,76 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
37,20 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
38,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (1)
55,70
Економія: -15,15 грн
40,55 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
36,78
Економія: -1,48 грн
35,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (9)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
43,30 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
46,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
48,69
Економія: -7,66 грн
41,03 грн