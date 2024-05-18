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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" туба 15 г універсальний - Харків (61900) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (3)
42,94
Економія: -1,27 грн
41,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
47,60
Економія: -7,05 грн
40,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (3)
51,60
Економія: -11,05 грн
40,55 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
Всього: упаковка (2)
47,72
Економія: -7,40 грн
40,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (3)
48,34
Економія: -7,93 грн
40,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (1)
48,41
Економія: -1,51 грн
46,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
Всього: упаковка (3)
46,08
Економія: -4,12 грн
41,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (4)
45,79
Економія: -5,38 грн
40,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (3)
47,96
Економія: -1,66 грн
46,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (3)
46,39
Економія: -5,90 грн
40,49 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (3)
49,86
Економія: -9,37 грн
40,49 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (2)
49,24
Економія: -8,69 грн
40,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
Всього: упаковка (2)
47,06
Економія: -2,70 грн
44,36 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (2)
48,00
Економія: -6,10 грн
41,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (3)
44,34
Економія: -2,29 грн
42,05 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (2)
50,90
Економія: -10,35 грн
40,55 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (3)
48,19
Економія: -5,36 грн
42,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Всього: упаковка (1)
47,32
Економія: -4,53 грн
42,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
Всього: упаковка (2)
48,63
Економія: -8,27 грн
40,36 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Всього: упаковка (1)
55,50 грн