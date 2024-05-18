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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" туба 15 г універсальний - Дніпро (Дніпропетровськ) (61900) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (6)
47,21
Економія: -4,30 грн
42,91 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (3)
46,74
Економія: -3,83 грн
42,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
47,40
Економія: -7,07 грн
40,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
45,05
Економія: -2,44 грн
42,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (3)
44,79
Економія: -2,18 грн
42,61 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
45,42
Економія: -2,96 грн
42,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
35,38
Економія: -1,56 грн
33,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (3)
47,96
Економія: -7,95 грн
40,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
44,70
Економія: -2,24 грн
42,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (4)
35,01
Економія: -1,85 грн
33,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (2)
38,19
Економія: -4,37 грн
33,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
37,18
Економія: -1,88 грн
35,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
34,77
Економія: -1,61 грн
33,16 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
34,96
Економія: -2,06 грн
32,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
34,49
Економія: -2,04 грн
32,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (2)
33,89
Економія: -0,99 грн
32,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (2)
47,70
Економія: -7,15 грн
40,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (5)
34,15
Економія: -1,12 грн
33,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (3)
47,59
Економія: -4,68 грн
42,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (4)
42,92
Економія: -1,32 грн
41,60 грн