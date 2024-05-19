Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 4 г універсальний - Львів (511854) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (5)
16,35
Економія: -0,89 грн
15,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
16,14
Економія: -0,87 грн
15,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
17,23
Економія: -1,96 грн
15,27 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (4)
16,56
Економія: -0,66 грн
15,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (3)
17,26
Економія: -1,11 грн
16,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
15,64
Економія: -0,74 грн
14,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (3)
16,09
Економія: -1,48 грн
14,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (2)
17,39
Економія: -2,12 грн
15,27 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (5)
14,19
Економія: -0,59 грн
13,60 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1)
19,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (4)
15,09
Економія: -0,49 грн
14,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
16,00
Економія: -0,54 грн
15,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (10)
15,57
Економія: -0,82 грн
14,75 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Всього: упаковка (4)
15,92
Економія: -0,76 грн
15,16 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 54
Всього: упаковка (4)
16,02
Економія: -1,02 грн
15,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (5)
16,72
Економія: -0,96 грн
15,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (3)
15,81
Економія: -0,91 грн
14,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 27
Всього: упаковка (4)
15,87
Економія: -0,71 грн
15,16 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Всього: упаковка (6)
15,78
Економія: -1,03 грн
14,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (2)
15,49
Економія: -1,11 грн
14,38 грн