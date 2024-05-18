Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗІРОЧКА" 4 г універсальний - Харків (511854) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (3)
15,40
Економія: -0,46 грн
14,94 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (6)
16,28
Економія: -0,68 грн
15,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (10)
16,13
Економія: -0,97 грн
15,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (5)
17,37
Економія: -0,77 грн
16,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
Всього: упаковка (1)
16,65
Економія: -0,59 грн
16,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (3)
18,53
Економія: -1,08 грн
17,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (6)
16,04
Економія: -0,74 грн
15,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (2)
15,82
Економія: -0,82 грн
15,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (3)
17,38
Економія: -0,63 грн
16,75 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
Всього: упаковка (6)
17,38
Економія: -1,08 грн
16,30 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (3)
15,77
Економія: -0,47 грн
15,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (3)
16,09
Економія: -0,93 грн
15,16 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (3)
15,75
Економія: -0,59 грн
15,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (3)
13,05
Економія: -0,59 грн
12,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
15,63
Економія: -0,47 грн
15,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (8)
15,76
Економія: -1,25 грн
14,51 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
Всього: упаковка (4)
16,27
Економія: -0,97 грн
15,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (3)
16,06
Економія: -0,76 грн
15,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 1
Всього: упаковка (2)
15,93
Економія: -0,77 грн
15,16 грн
Аптека24
Детальніше
Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: упаковка (3)
19,70 грн