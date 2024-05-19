Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПластирпластирі катушечніFAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІЦіни в аптеках

FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 5 см х 500 см, №1 - Львів (414683) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
42,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (3)
42,90 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
43,71 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (5)
62,00
Економія: -7,00 грн
55,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
42,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (4)
62,00
Економія: -7,00 грн
55,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (2)
39,74 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
42,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (4)
62,00
Економія: -7,00 грн
55,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
42,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (2)
42,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (2)
42,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (2)
62,00
Економія: -7,00 грн
55,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (2)
62,00
Економія: -7,00 грн
55,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (3)
55,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 179
Всього: упаковка (4)
62,00
Економія: -7,00 грн
55,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (3)
42,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
42,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (4)
62,00
Економія: -7,00 грн
55,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
42,90 грн