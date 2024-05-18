FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 5 см х 500 см, №1 - Харків (414683) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 36 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А