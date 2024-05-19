FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 2,5 см х 500 см, №1 - Київ (414590) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 280 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Мед-сервіс
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Київ, вул. Інститутська, 16
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека гормональних препаратів
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
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Київ, вул. Січових Стрільців, 21
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Київ, вул. Велика Васильківська, 44
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Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
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Київ, вул. Хорива, 17
Аптекар
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Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Аптекар
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Київ, вул. Саксаганського, 42
Мед-сервіс
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Київ, вул. Антоновича, 47-А
Аптекар
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Київ, вул. Жилянська, 69/71
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Віталюкс
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Київ, вул. Павлівська, 17