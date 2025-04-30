Київ
Каша молочна суха швидкорозчинна рисова Мілупа (Porridge milk dry instant rice Milupa)

Каша молочна суха швидкорозчинна рисова Мілупа (Porridge milk dry instant rice Milupa)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Доступно в 26 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
105,96 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
98,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
103,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
3.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
105,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
3.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
110,94 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
4.0 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
110,34 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
98,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
105,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
105,96 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
103,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Вінтера / Кияшка, 30/3
7.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
105,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
7.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,96 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
103,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
8.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
103,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
8.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
111,29 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
8.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
98,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
103,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
116,00
Економія при броні: -10,00 грн
106,00 грн
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