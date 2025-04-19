Київ
Каша молочна суха швидкорозчинна рисова Мілупа (Porridge milk dry instant rice Milupa)

Каша молочна суха швидкорозчинна рисова Мілупа (Porridge milk dry instant rice Milupa)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 74 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,48 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
102,85 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
98,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
98,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
93,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
93,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
93,64 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
93,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
93,64 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
93,64 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,91 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
93,64 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
93,64 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
94,20 грн
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