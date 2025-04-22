Київ
Каша молочна суха швидкорозчинна рисова Мілупа (Porridge milk dry instant rice Milupa)

Каша молочна суха швидкорозчинна рисова Мілупа (Porridge milk dry instant rice Milupa)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 25 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
102,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
103,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
102,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
87,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
102,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
102,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
103,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
110,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,61 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
103,20 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
102,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
103,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,76 грн
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