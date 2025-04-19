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Каша молочна суха швидкорозчинна манна з фруктами Мілупа (Porridge milk dry instant porridge semolina with fruit Milupa)
Каша молочна суха швидкорозчинна манна з фруктами Мілупа (Porridge milk dry instant porridge semolina with fruit Milupa)
Одеса
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Доступно в 148 аптеках у Одеса
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,94
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,09
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
103,18
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
112,12
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,64
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
98,29
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
98,29
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
98,29
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
102,85
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
112,12
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
102,85
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
102,85
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
121,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
100,40
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
107,87
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
112,12
грн
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