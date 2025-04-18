Каша молочна рисова Малишка (Porridge milk rice Malyshka)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Німанська, 5
4.1 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
4.4 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
4.7 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
4.8 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Борщагівська, 128
5.0 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, наб. Русанівська, 4
5.3 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
5.4 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
5.4 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.5 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 13
5.9 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
5.9 км
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування