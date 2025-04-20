Каша молочна кукурудзяна Малишка (Porridge milk corn Malyshka)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
92,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
3.8 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
92,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.8 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
92,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
4.0 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
98,00
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
4.4 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
4.6 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування