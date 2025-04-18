Каша молочна кукурудзяна Малишка (Porridge milk corn Malyshka)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
2.0 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
2.4 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування