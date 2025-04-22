Каша молочна кукурудзяна Малишка (Porridge milk corn Malyshka)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
84,24
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування