Каша молочна гречано-рисова Малишко (Porridge buckwheat and rice milk Malyshka)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
84,24
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Куликівка, вул. Шевченка Тараса, 1
28.3 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 1
63.9 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Соборності, 14
66.2 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
66.2 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Борзна, вул. Незалежності, 8
83.5 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування