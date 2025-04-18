Каша молочна гречана Малишка (Porridge buckwheat milk Malyshka)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
1.9 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА" 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування