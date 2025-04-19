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Каша молочна рисово-кукурудзяна з пребіотиками Хіпп (Porridge milk rice-corn with prebiotics Hipp)
Каша молочна рисово-кукурудзяна з пребіотиками Хіпп (Porridge milk rice-corn with prebiotics Hipp)
Одеса
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
254.9 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
197,00
Економія при броні:
-20,00 грн
177,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Нікополь, просп. Трубників, 25/2
304.5 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
152,22
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
355.6 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
151,16
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
193,00
Економія при броні:
-37,00 грн
156,00
грн
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Елітфарм
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
367.1 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
193,00
Економія при броні:
-34,00 грн
159,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
367.3 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
189,00
Економія при броні:
-18,00 грн
171,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
371.5 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
189,00
Економія при броні:
-23,00 грн
166,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 3-А
390.1 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
150,77
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Чабани, вул. Машинобудівників, 14-А
428.7 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
151,86
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
429.8 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
150,89
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
435.1 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
189,00
Економія при броні:
-26,00 грн
163,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 12
435.5 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
151,75
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
435.5 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
178,00
Економія при броні:
-15,00 грн
163,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.6 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
189,00
Економія при броні:
-23,00 грн
166,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
440.2 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
189,00
Економія при броні:
-26,00 грн
163,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Розсошенці, вул. Перспективна, 8
443.4 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
151,14
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
448.2 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
170,00
Економія при броні:
-14,00 грн
156,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
448.4 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
152,03
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
448.6 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
178,00
Економія при броні:
-15,00 грн
163,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
449.2 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
189,00
Економія при броні:
-26,00 грн
163,00
грн
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