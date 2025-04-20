Київ
Про товар
Ціни
Каша молочна рисово-кукурудзяна з пребіотиками Хіпп (Porridge milk rice-corn with prebiotics Hipp)
Каша молочна рисово-кукурудзяна з пребіотиками Хіпп (Porridge milk rice-corn with prebiotics Hipp)
Львів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
180,00
Економія при броні:
-24,00 грн
156,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
141.1 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
150,83
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Незалежності, 23-А
154.4 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
151,84
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городниця, вул. Заводська, 5
257.6 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
150,86
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черняхів, вул. Володимирська, 4
338.3 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
151,19
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
451.6 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
150,89
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 14-А
460.8 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
151,86
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
467.6 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
178,00
Економія при броні:
-15,00 грн
163,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
467.7 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
189,00
Економія при броні:
-26,00 грн
163,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 12
474.6 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
151,75
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
475.3 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
189,00
Економія при броні:
-26,00 грн
163,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
475.7 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
189,00
Економія при броні:
-26,00 грн
163,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
476.3 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
189,00
Економія при броні:
-26,00 грн
163,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
476.7 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
151,05
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
477.2 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
178,00
Економія при броні:
-15,00 грн
163,00
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
488.5 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
178,00
Економія при броні:
-15,00 грн
163,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
500.2 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
151,16
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 21-В
572.4 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
155,40
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
617.4 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
197,00
Економія при броні:
-20,00 грн
177,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Соборності, 54-А
640.1 км
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP 250 г №1
Хіпп Україна
152,23
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню