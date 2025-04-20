Каша безмолочна гречана Хіпп (Porridge dairy-free buckwheat Hipp)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
181,25
Економія при броні: -32,46 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
180,30
Економія при броні: -31,52 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
165,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
179,79
Економія при броні: -39,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
180,56
Економія при броні: -31,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
165,97
Економія при броні: -17,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
161,37
Економія при броні: -6,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
171,96
Економія при броні: -23,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
166,21
Економія при броні: -18,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
169,33
Економія при броні: -21,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
173,93
Економія при броні: -25,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
176,89
Економія при броні: -8,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
160,82
Економія при броні: -6,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
171,70
Економія при броні: -23,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
170,34
Економія при броні: -21,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
167,83
Економія при броні: -19,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
168,14
Економія при броні: -19,90 грн