Каша безмолочна гречана Хіпп (Porridge dairy-free buckwheat Hipp)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
179,74
Економія при броні: -31,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
179,50
Економія при броні: -31,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
176,34
Економія при броні: -27,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
170,36
Економія при броні: -21,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
175,18
Економія при броні: -34,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
179,55
Економія при броні: -31,43 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
176,97
Економія при броні: -36,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
166,76
Економія при броні: -26,18 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
173,87
Економія при броні: -33,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
169,67
Економія при броні: -29,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
177,48
Економія при броні: -36,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
180,23
Економія при броні: -11,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
179,10
Економія при броні: -38,52 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
171,78
Економія при броні: -31,20 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
180,74
Економія при броні: -32,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
181,42
Економія при броні: -33,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
177,12
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP 200 г №1
Хіпп Україна
172,96
Економія при броні: -24,52 грн